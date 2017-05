Di solito giugno non è un mese ricco di particolari novità per quanto riguarda il mercato videoludico. Eppure nei prossimi trenta giorni arriveranno titolisia su PC che su console...

Stiamo parlando di prodotti del calibro di Tekken 7, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, ARMS e DiRT 4, oltre a The Elder Scrolls Online Morrowind, Micro Machines World Series, Valkyria Revolution e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, solamente per citare alcune delle uscite più importanti. Scopriamo quindi insieme quali sono tutte le novità previste per il mese di giugno su PlayStation 4/Xbox One, PC e Nintendo Switch/3DS.