Per celebrare l'uscita disuha pubblicato un nuovo trailer di lancio per l'atteso picchiaduro, mostrandoci i diversi personaggi del roster in azione. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Come se non bastasse, anche Titan Gaming Center celebrerà il lancio del nuovo picchiaduro di Bandai Namco con una serie di eventi trasmessi in streaming sui canale Twitch e YouTube di Everyeye.it. (a questo indirizzo potete conoscere la programmazione completa dell'evento). Se volete saperne di più su Tekken 7, vi rimandiamo alla recensione del nostro Giuseppe Arace che ha deciso di premiare il gioco con un 8.7.