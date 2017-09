Tekken 7: disponibile la patch 1.08 che migliora le prestazioni del gioco

Dopo lavolta a bilanciare alcuni personaggi del roster,ha pubblicato la nuovadisu PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'aggiornamento mira a risolvere diversi bug e a migliorare le prestazioni del gioco.

Di seguito riportiamo il changelog completo della patch 1.08:

migliorata l'ottimizzazione del gioco in termini di prestazioni

rimossa la condizione "massimo numero di giocatori" dal matchmaking dei tornei

cambiate le informazioni sui vostri avversai che vengono visualizzate durante il riscaldamento

apportati alcuni aggiustamenti al comportamento del lancio in Ultimate Tekken Bowl

risolti una serie di bug

Come potete vedere, a distanza di pochi giorni dalla patch 1.07, il nuovo aggiornamento di Tekken 7 mira a risolvere una serie di errori e a migliorare le performance del gioco (cosa che dovrebbe giovare in particolar modo agli utenti PC). Ricordiamo che la patch 1.08 è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.