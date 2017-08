Tekken 7: il DLC Ultimate Tekken Bowl arriva il 31 agosto

: Il ritorno dell'è dietro l’angolo, quindi lucidate le vostre palle da bowling virtuali e preparatevi per uno dei bonus game più divertenti della storia dei picchiaduro.

Insieme con l’Ultimate Tekken Bowl, il DLC#1 disponibile da 31 agosto includerà tantissimi altri oggetti pronti a rendere ogni partita ancora più emozionante, tra cui:

Blood Vengeance School Uniforms (per Xiaoyu & Alisa)

Costumi da bagno

Costumi (per tutti i personaggi femminili)

Costumi da bagno in stile Vintage anni ‘20

Outfit a tema Idol Master (per tutti i personaggi femminili)

Fundoshi tradizionali giapponesi (per tutti i personaggi maschili

Tekken 7 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e per PC su Steam.