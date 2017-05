Tekken 7: ecco peso e dettagli della day one patch

ha di recente annunciato chericeverà una day one patch nello stesso giorno dell'uscita. L'update 1.01 avrà un peso di circa 600MB, e servirà ad implementare alcune ottimizzazioni al gioco ed una modalità "Tournament" aggiuntiva.

Per la precisione, l'aggiornamento introdurrà la modalità torunament "Double Elimination", disponibile per il gioco online. L'utente Twitter "Flying_Monkey" ha pubblicato un messaggio riguardo alla patch, con i relativi dettagli e screenshot, che abbiamo riportato in calce alla notizia.

Ricordiamo che Tekken 7: Fated Retribution sarà disponibile da domani, 1° giugno, su PS4, Xbox One e PC. Al momento, il gioco sta ricevendo riscontri decisamente positivi dalla stampa internazionale, mentre sulle pagine di Everyeye.it, il gioco è stato premiato con un voto pari ad 8.7.