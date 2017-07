Tekken 7: Eliza è adesso disponibile per tutti al prezzo di 4.99 euro

, personaggio diriservato esclusivamente a coloro che avevano effettuato il preorder del gioco, è adesso disponibile per tutti gli utenti su PC, Playstation 4 e Xbox One al prezzo di 4.99 euro.

Eliza è una misteriosa vampira dotata di un grande potere comparsa per la prima volta in Tekken Revolution, capitolo free-to-play uscito su Playstation 3 nel 2013. È immortale e si dice che abbia più di 1000 anni. Assieme alla nuova lottatrice è arrivato sui rispettivi store anche il Taiko no Tatsujin Pack, DLC gratuito che introduce una serie di contenuti dedicati alla famosa mascotte giapponese. Per seguire tutte le novità su Tekken 7, vi consigliamo di tenere d'occhio la scheda di Everyeye.