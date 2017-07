Tekken 7: Eliza è disponibile per tutti insieme al Taiko No Tatsujin Pack

ha annunciato che, la vampira apparsa per la prima volta in, è ora disponibile in, scaricabile da Steam, Xbox Store e PlayStation Store al prezzo di 4,99 euro.

È disponibile anche il Taiko No Tatsujin Pack Pack con tantissimi contenuti:

T-Shirt (Standing-Don)

Bouncy Don-Chan

Bouncy Katsu-Chan

Bouncy Tetsu-Chan

Taiko No Tatsujin Effect (Don-Chan)

Taiko No Tatsujin Effect (Katsu-Chan)

Taiko No Tatsujin Effect (Neko & Shaxy)

Taiko No Tatsujin Plate

Taiko No Tatsujin Health Gauge

Taiko No Tatsujin Panel

In aggiunta a questi contenuti, per chi ancora non lo avesse acquistato, il Season Pass di Tekken includerà l'Ultimate Tekken Bowl – disponibile ad Agosto 2017, Geese Howard – Inverno 2017, un secondo personaggio misterioso – Primavera 2018 - e il Metallic Costume Pack – un bonus speciale per chi ha il Season Pass.



Ultimo ma non meno importante, sono disponibili maggiori informazioni su Geese: "In qualità di CEO della Howard Connection, Geese è un uomo molto potente che controlla dall’ombra tutta South Town. Molto abile nelle antiche arti marziali giapponesi, è in grado di usare gli attacchi degli avversari contro loro stessi. Affascinato da Devil Gene, Geese ha deciso di partecipare al The King of Iron Fist Tournament".