Tekken 7: Eliza si mostra in un nuovo trailer

ha pubblicato un trailer di, lottatrice apparsa in, che farà il suo ritorno income DLC riservato a coloro che effettueranno il preordine del gioco.

Eliza è stata introdotta in Tekken 7 a seguito delle numerose richieste della community, al momento il personaggio sarà disponibile unicamente come DLC riservato ai preordini ma non è escluso che in futuro l'accesso possa essere aperto a tutti. Ricordiamo che il gioco uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 2 giugno, oltre all'edizione Standard nei negozi arriverà una ricchissima Collector's Edition che include anche una statua da collezione.