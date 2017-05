Tekken 7: gli sviluppatori parlano della modalità torneo e dei lottatori

ha pubblicato due video nei quali(Project Lead) e(Lead Designer) parlano della modalità torneo e del processo creativo dietro alla realizzazione dei personaggi di

Murray rivela ad esempio che gli sviluppatori hanno lavorato duramente sul roster, per cercare di proporre personaggi ben bilanciati, i giocatori non faticheranno a trovare a trovare il lottatore ideale in base alle proprie abilità.

Per quanto riguarda invece la modalità torneo, anche quest'ultima sarà accessibile a tutti, sia ai neofiti che ai giocatori esperti, i quali potranno cimentarsi anche negli eSports grazie all'evento Tekken World Tour. Tekken 7 sarà disponibile da giovedì 1 giugno in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.