Tekken 7: Guida alla personalizzazione dei personaggi

offre ai giocatori la possibilità di personalizzare diversi aspetti del gioco. Ad esempio, l'editor dei personaggi permette di modificare l’aspetto del roster, donandogli uno stile unico. Non manca inoltre la possibilità di personalizzare il profilo giocatore per la modalità online, sfoggiando titoli e riconoscimenti speciali.

Personalizzazione dei personaggi

Ad ogni vittoria, sia online che offline, otterrete nuove monete da spendere nel menu dedicato alla personalizzazione del personaggio. Qui potrete acquistare oggetti e abiti da far indossare ai vostri lottatori preferiti. Potrete ovviamente salvare le vostre creazioni tramite l’apposita voce presente nel menu.

Vi sono tuttavia alcuni oggetti disponibili unicamente all’interno dei forzieri o, in alternativa, sbloccabili tramite le modalità Treasure Battle e Arcade: sarà dunque impossibile utilizzare il denaro in-game per ottenere questi speciali item. Assieme ai più classici capi d’abbigliamento che rispecchieranno a pieno lo stile dei vostri personaggi, troverete anche oggetti e accessori alquanto bizzarri; tra questi spiccano spade laser, pistole e rane rosa. Dopo aver modificato a vostro piacimento l’aspetto dei vari personaggi di gioco, potrete selezionare inediti ritratti e icone a loro dedicati. Tali oggetti, acquistabili tramite i Fight Money, potranno poi essere personalizzati con nuove pose e dettagli.

Personalizzazione del profilo giocatore

Nella sezione dedicata alla personalizzazione del giocatore potrete modificare l’aspetto del vostro profilo nonché l’HUD riguardante le informazioni sulla salute e sull’identità del lottatore durante ogni match. I vostri progressi di gioco vi consentiranno inoltre di sbloccare inedite opzioni riguardanti tale sezione, in modo da aggiungere titoli e riconoscimenti da sfoggiare negli scontri online. Ovviamente, le modifiche avranno un impatto puramente estetico e non influiranno in alcun modo sul gioco e sulle sorti di ogni match.