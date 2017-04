Tekken 7 in VR: il commento di Harada e prime impressioni dalla stampa

, nuova iterazione del picchiaduro di, giungerà sul mercato il prossimo 2 giugno introducendo per la prima volta nella serie una. A tal riguardo, si è espresso il game director del titolo, Katsuhiro Harada.

La modalità VR di Tekken 7 non prevede il combattimento in prima persona, a dispetto di quanto si sarebbe potuto supporre. Come dichiarato da Harada, gli sviluppatori del titolo hanno testato in passato una versione in soggettiva del picchiaduro, ottenendo però scarsi risultati e un gameplay estremamente confuso. "Non è tanto entusiasmante quanto ci si potrebbe aspettare", ha infatti affermato il game director nipponico.

Il team di sviluppo ha quindi optato per una modalità VR (disponibile esclusivamente per PlayStation VR) differente, che proponesse semplicemente un'alternativa di gameplay secondaria e completamente opzionale. Parliamo infatti di leggere personalizzazioni all'inquadratura di gioco e della possibilità di vivere un combattimento in slow motion. I match, inoltre, saranno giocati sempre in modalità allenamento, con la conseguente assenza di una vera barra dell'energia dei lottatori.

Sono già emerse in rete le prime impressioni riguardo alla modalità VR di Tekken 7: i responsabili di Alphr ne sono rimasti mediamente incuriositi, mentre Stuff.tv ne parla in termini non molto entusiastici.

Ricordiamo che Tekken 7 uscirà il 2 giugno su PC, PS4 e Xbox One. Nella giornata di oggi è stato pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a Josie e Panda.