Tekken 7 in VR: ecco l'analisi di Digital Foundry

sarà il primo capitolo della sua serie di appartenenza ad introdurre una modalità VR, e in molti sono incuriositi sulle possibilità che porterà con sé questa novità. Digital Foundry ha di recente pubblicato un nuovo video con cui possiamo andare ad analizzare più nel dettaglio questa feature.

Come potete notare in apertura di notizia, la modalità VR di Tekken 7 (disponibile esclusivamente per PlayStation VR) non permetterà ai giocatori di combattere con la visuale in prima persona, come era stato ipotizzato da molti in un primo momento (i motivi di tale scelta, sono stati spiegati da Harada stesso). Sarà invece possibile manovrare in libertà la telecamera di gioco, in modo da vivere più dinamicamente i combattimenti e osservarli da più punti di vista. I match, tuttavia, saranno del tutto simili a quelli disponibili nella modalità Allenamento del gioco: nessuna barra della vita e niente timer, quindi.

Bandai Namco ha inoltre confermato che, se dovesse riscontrare un discreto successo, la modalità VR di Tekken 7 potrebbe in futuro espandersi e ricevere delle nuove feature.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Tekken 7 è atteso il 2 giugno su PC, PS4 e Xbox One. A questo indirizzo, potete dare uno sguardo ad un gameplay trailer del titolo con protagonisti Kazumi e Lee.