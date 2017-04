Tekken 7: Jin e Xiaoyu protagonisti del nuovo gameplay trailer

ha da poco pubblicato un nuovo trailer di, nuova iterazione della celebre serie picchiaduro in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 2 giugno.

Protagonisti del trailer, sono questa volta Jin e Xiaoyu, due fra i personaggi più apprezzati e longevi della serie che fanno il loro immancabile ritorno in queste nuovo capitolo. Il filmato rappresenta quindi una buona occasione per ammirare i due combattenti fare sfoggio di tutte le loro abilità per avere la meglio l'uno sull'altra.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Tekken 7: Fated Retribution farà il suo debutto su PC, PS4 e Xbox One il 2 giugno 2017. Nei giorni scorsi, è stato pubblicato un trailer dedicato ai personaggi di Shaheen e Lars.