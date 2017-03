Tekken 7 e Little Nightmares giocabili in anteprima a Let's Play Festival

Siete appassionati della saga della famiglia Mishima o amate i picchiaduro? Alloraè il posto giusto per voi:sarà presente al nuovo Festival del videogioco di Roma con le anteprime di(in uscita l’1 giugno per PS4, Xbox One e PC) e(in arrivo il 27 aprile per PS4, Xbox One e PC).

A Roma, dal 15 al 19 marzo 2017, all’interno del Guido Reni District, andrà infatti in scena Let’s Play – Festival del videogioco, un’occasione straordinaria per il pubblico degli appassionati. Inoltre, la sera del 16 marzo Let’s Play aprirà le porte del Premio Drago D’Oro, l’oscar italiano del videogioco, giunto alla sua quinta edizione.



Tekken 7

Tekken 7 rappresenta la massima espressione dei videogiochi picchiaduro, superiore persino alla sua controparte arcade grazie a un bilanciamento e una grafica migliorati, l’aggiunta di un’avvincente modalità storia, nuovi personaggi e l’integrazione della modalità torneo online che sapranno accendere l’animo combattivo dei giocatori di tutto il mondo.

Tra le novità del gioco, la nuova modalità Torneo online che consentirà ai giocatori di partecipare e creare i propri tornei, con cui potranno divertirsi con altri 7 partecipanti. Tra le molte caratteristiche implementate in questa nuova modalità, i giocatori troveranno opzioni per le eliminazioni singole e doppie, ingresso ai tornei protetto da password, oltre alla modalità Spettatore.



Little Nightmares

Intrappolata nel mondo de Le Fauci, senza nient’altro su cui contare se non il suo ingegno e un accendino, Six dovrà trovare la luce tra le tenebre e lottare, nonostante la sua debolezza, per riuscire a sopravvivere e a fuggire alle attenzioni dei suoi mostruosi abitanti per poter raggiungere così il mondo esterno. Fai attenzione, perché ogni stanza è una cella, ogni abitante rappresenta un pericolo ed entrambi rappresentano degli enigmi da risolvere. Nasconditi ed allontanati dai pericoli senza farti scoprire, cerca una via d’uscita e fuggi dai mostri che ti inseguono.