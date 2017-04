Tekken 7 avrà miglioramenti grafici evidenti su PS4 Pro, assicura Harada

Nel corso di una recente intervista, lo storico producer Katsuhiro Harada è tornato a parlare di, nuovo capitolo della fortunata serie picchiaduro diin arrivo a giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Tra gli argomenti trattati, Harada si è soffermato anche sulla versione PlayStation 4 Pro del titolo. Stando alle sue parole, i possessori dell'ultima console Sony non rimarranno delusi quando metteranno le mani sul titolo. "Microsoft non ha annunciato molto su Scorpio fino ad ora, quindi non c'è molto che possiamo dire al riguardo. Per quanto concerne PlayStation 4 Pro, l'unica cosa che possiamo dirvi è che ci sarà un'evidente differenza nella qualità grafica, quindi speriamo che gli utenti PS4 Pro possano giocare il titolo su questa piattaforma".

Tekken 7 farà il suo debutto il prossimo 2 giugno su PC, PS4 e Xbox One. Harada ha recentemente discusso della possibile versione Nintendo Switch del titolo e della modalità VR per la prima volta introdotta nella serie.