Tekken 7 non uscirà nei primi mesi del 2017? (Rumor)

è atteso per i primi mesi del 2017 su console ma una nuova immagine mostrata durante un livestream dipotrebbe far pensare a un rinvio per le versioni Xbox One e PlayStation 4 di questo attesissimo picchiaduro.

Nell'immagine che trovate in calce alla notizia, il publisher segnala le prossime uscite del suo catalogo, tra cui segnaliamo Tales of Berseria, Digimon World Next Order, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto e Little Nightmares, oltre a Tekken 7. Il picchiaduro non viene più indicato in arrivo nei primi mesi dell'anno, la finestra di lancio riportata è ora un generico 2017.

Secondo quanto riportato recentemente da GameStop, Tekken 7 arriverà il 28 maggio, questa data però non è stata confermata dal publisher.