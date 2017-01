Tekken 7: novità sulla data di uscita la prossima settimana

Sebbene sia disponibile in versione arcade in Giappone da diverso tempo,rimane ancora privo di una data di lancio su PC e console. Sembrerebbe, però, che l'attesa dei fan stia per volgere al termine: Michael Murray, game designer del picchiaduro, ha promesso novità in merito la prossima settimana.

In attesa di una data ufficiale definitiva, ricordiamo che nei giorni scorsi si sono susseguiti alcuni rumor non proprio incoraggianti al riguardo: in primis, è stato Gamestop a suggerire la data di lancio fissata al 28 maggio 2017; e in seguito un'immagine apparsa durante un livestream di Bandai Namco ha indicato un generico "2017" come finestra di lancio. Tutto questo sembrerebbe condurre a un rinvio dell'uscita del gioco, che sarebbe dovuto arrivare nei primi mesi dell'anno corrente, ma rimaniamo dunque in attesa di saperne di più la prossima settimana.