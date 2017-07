Tekken 7: nuova patch su PC, migliorato il matchmaking online

ha pubblicato recentemente una nuova patch per la version PC di. Questo nuovo aggiornamento apporta diverse modifiche all'esperienza online del picchiduro, a partire da un miglioramento importante per la fase di matchmaking.

Sempre durante il matchmaking, inoltre, non saranno ora più mostrate diverse informazioni dei partecipanti ai match, compreso il numero delle vittorie, il grado e il titolo. D'ora in poi, inoltre, le partite rivincita saranno disponibili in numero illimitato.

Da una strana segnalazione da parte di Dark Side of Gaming, infine, apprendiamo che l'aggiornamento sembrerebbe portare con sé un malware. Questo, almeno, è ciò che riporta l'anti-virus Avira, ma potrebbe trattarsi con buona probabilità di un falso positivo.

Tekken 7 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.