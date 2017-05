Lo YouTuber "Zanar Aesthetics" ha pubblicato una nuova serie diincentrati sulla personalizzazione dei personaggi, sullo Story Mode e sulla modalità VR esclusiva per PlayStation 4.

I filmati permettono di vedere le opzioni di personalizzazione di Akuma ed Eddy Gordo, l'intro dello Story Mode, la Treasure Battle Mode, un match tra Kid Kazuya vs. Heihachi e infine di dare uno sguardo alla modalità in Realtà Virtuale, contenuto bonus esclusivo per la versione PlayStation 4.

Tekken 7 uscirà in Europa il 2 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam), per saperne di più sul nuovo picchiaduro di Bandai Namco vi rimandiamo alla nostra prova dello Story Mode.