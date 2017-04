ha pubblicato il primo trailer didedicato al roster del gioco. Il filmato presenta i profili di alcuni lottatori, tra cui Marshall Law, Feng, Bob, Bryan, Devil Jin, Hwoarang, Gigas e Katarina, mostrandoli in azione nel nuovo episodio della serie.

GameSpot ha invece caricato un video dedicato allo Story Mode (denominato The Mishima Saga) che permette di vedere in azione la modalità single player e l'incipit della trama.

Tekken 7 sarà disponibile in Europa dal 2 giugno nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, recentemente Katsuhiro Harada si è pronunciato riguardo una possibile versione per Nintendo Switch ed ha parlato del rage quitting e delle special guest del roster.