Tekken 7: il nuovo trailer presenta Eddy Gordo

La capoeira brasiliana è una letale arte marziale in grado di combinare ballo, acrobazie e musica. E se viene praticata da un esperto come, significa provocare arti spezzati e ottenere vittorie a più non posso in, titolo che sarà disponibile in Italia l'1 giugno per PS4, Xbox One e PC.

La connessione di Eddy Gordo con la Mishima Zaibatsu è iniziata quando ha implorato Jin Kazama di aiutarlo a curare la malattia del suo maestro di capoeira. In cambio delle cure, Eddy avrebbe messo a disposizione di Jin le sue abilità letali. Sfortunatamente per Eddy, neppure la tecnologia della Mishima Zaibatsu ha potuto salvare il suo maestro e ora ha giurato di vendicarsi dell’organizzazione guidata da Kazuya Mishima. In Tekken 7, ogni lotta è una questione personale!

Prenotalo per accedere a Eliza, la famosa vampira di Tekken Revolution e acquista Tekken 7 Collector’s Edition contenente la Deluxe Edition che include il Season Pass, una spettacolare statuina con una posa dinamica di Kazuya mentre colpisce Heihachi con un calcio volante, una speciale confezione SteelBook e la colonna sonora ufficiale di Tekken 7.