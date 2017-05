ha pubblicato il secondo trailer della serie "Character Episode" di: il filmato introduce alcuni lottatori del roster, ovvero King, Jack, Steve Fox, Nina Williams, Lucky Chloe, Eddy Gordo e Miguel Caballero Rojo.

Il primo trailer della serie era invece incentrato sui personaggi di Marshall Law, Feng Wei, Bob, Bryan Fury, Devil Jin, Hwoarang, Gigas e Katarina Alves. Tekken 7 sarà disponibile in Europa dal 2 giugno su PlayStation 4 (con supporto PlayStation VR), Xbox One e PC, lo sviluppo del gioco è ormai ufficialmente terminato, come confermato dagli sviluppatori su Twitter la scorsa settimana.