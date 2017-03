Tekken 7: piano di pubblicazione e contenuti dei DLC

Rivelati i primi dettagli sui contenuti aggiuntivi di: il publisher ha annunciato tre serie di DLC che garantiranno l'arrivo di nuovi personaggi, costumi e modalità di gioco fino alla primavera del 2018.

Di seguito tutti i dettagli svelati dal publisher, con le finestre di lancio indicativate dei DLC:

DLC 1 (Estate 2017)



Nuova modalità di gioco

Oltre 50 costumi

DLC 2 (Inverno 2017)

Un personaggio aggiuntivo proveniente da un'altra serie di videogiochi (non specificata)

DLC 3 (Primavera 2018)

Un personaggio aggiuntivo proveniente da un'altra serie di videogiochi (non specificata)

35 costumi metallici (DLC esclusivo per i possessori del Season Pass)

Tekken 7 uscirà in Europa il 2 giugno nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, il nuovo picchiaduro di Bandai Namco potrà essere provato in anteprima al Festival Let's Play in programma a Roma questo fine settimana.