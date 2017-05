Tekken 7: la prima recensione di Famitsu è positiva

La prima recensione diè stata pubblicata sul numero 1486 di Famitsu, disponibile da oggi nelle edicole giapponesi. Il nuovo picchiaduro diè stato premiato con un punteggio decisamente positivo, ovvero

Il voto è il medesimo per le versioni PlayStation 4 e Xbox One mentre l'edizione PC non è stata testata dalla redazione della rivista. Tra le altre recensioni presenti nell'ultimo numero di Famitsu troviamo anche quelle di Death Mark (31/40), Doukutsujima (28/40), Galaxy Blaster (14/40), Mini-Golf Resort (20/40) e Tsukitomo. Tsukiuita. 12 Memories (29/40).

Per Tekken 7 si tratta senza dubbio di un buon esordio, il voto di Famitsu testimonia il buon lavoro svolto dagli sviluppatori in questi anni. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile in Europa dal 2 giugno.