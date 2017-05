Tekken 7: i primi voti della stampa internazionale sono positivi

Sembra essere positiva l'accoglienza della stampa internazionale per: il nuovo picchiaduro diha convinto la critica, la quale ha premiato il titolo con valutazioni positive.

Tra le prime recensioni segnaliamo quelle di PlayStation LifeStyle (85/100), Game Informer USA (80/100), GamesRadar Plus (80/100), Twinfinite (80/100), EMG.com (75/100), Destructoid (8/10) e Attack of the Fanboy (4/5). Il Metascore della versione PlayStation 4 è pari a 82, destinato a cambiare con l'arrivo di ulteriori pareri.

Il gioco sarà disponibile in italia da giovedì 1 giugno nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Tekken 7.