è il titolo della sequenza introduttiva diha pubblicato oggi l'opening del gioco, il video introduce la famiglia Mishima e mostra nel dettaglio gli eventi che hanno portato alla nascita della nuova edizione del torneo del Pugno di Ferro.

Tekken 7 è recentemente entrato in Fase Gold, il gioco sarà disponibile in Europa dal 2 giugno nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente il publisher ha pubblicato un video introduttivo per i personaggi del roster, lo Story Trailer "Nessuna Gloria per gli Eroi" e un video tutorial per i movimenti e le abilità Rage Art e Power Crush.