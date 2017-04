Tekken 7: Shaheen e Lars si danno battaglia nel nuovo gameplay trailer

Nella giornata odierna,ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per, nuovo capitolo della celebre serie in arrivo il 2 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il filmato, che trovate in testata, vede protagonisti Shaheen (introdotto per la prima volta nel franchise) e Lars Alexandersson (uno dei tre protagonisti della modalità Scenario del gioco), qui impegnati a darsi battaglia. Si tratta certamente di una buona occasione per dare uno sguardo più approfondito alle particolari abilità di questi due combattenti.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Tekken 7: Fated Retribution uscirà il 2 giugno su PC, PS4 e Xbox One. Bandai Namco ha già pubblicato il piano di pubblicazione dei DLC.