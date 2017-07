ha conquistato il mondo dei picchiaduro e ora la sua prorompente energia ha contagiato anche il mondo dell’arte: gli sviluppatori dihanno infatti deciso di collaborare con artisti di fama mondiale, come, Alan Berry Rhys, Andrew Rae e Arn0, solo per citarne alcuni.

Questi nuovi Pannelli dei Personaggi in-game saranno disponibili gratuitamente per il download su tutte le piattaforme a settembre 2017. In Tekken 7, ogni lotta è una questione personale! Preparati a scendere sul ring. Il picchiaduro di Bandai Namco è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).