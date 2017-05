Tekken 7: la storia di Tekken raccontata in salsa 8 bit

Siete interessati a Tekken 7, di recente entrato in fase gold, ma non conoscete la lore che accompagna la saga? Nessun problema. Bandai Namco in collaborazione con Dutton Films Animation sta sviluppando una serie di video in 8/16 bit che racconta la storia di Tekken dai capitoli 1 al 3.

Grazie ad un tono leggero e personaggi riprodotti in forma di caricatura, Tekken Retro Recap permette ai giocatori che si avvicinano per la prima volta al picchiaduro di conoscerne la storia, ma sarà apprezzato anche da quanti volessero solo rinfrescarsi la memoria. I più nostalgici, però, non saranno contenti di apprendere che nel nuovo titolo non sarà presente la modalità Tekken Force.

Tekken 7 arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4 il 2 giugno 2017.