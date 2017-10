Tekken 7: le Tekken World Finals si terranno a San Francisco il 12 novembre

ha annunciato oggi maggiori dettagli sul suo prossimo torneo, presentato da Nissin Cup Noodlesâ. Rompendo la tradizione, per la prima volta nei suoi oltre 20 anni di storia del franchise, ilsi terrà al di fuori del Giappone.

I fan potranno assistere all’incoronazione del nuovo Campione del mondo di Tekken il 12 novembre 2017, quando 16 dei migliori lottatori si sfideranno in un appuntamento unico al Metreon di San Francisco. L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming in esclusiva su Twitch. L’azione partirà alle 21:00 CEST, quando inizieranno i primi due turni eliminatori del Tekken World Tour Finals. I migliori 16 giocatori in classifica in rappresentanza di America, Europa e Asia-Pacifico cercheranno di distruggere senza pietà i propri avversari e dalla pila degli sconfitti emergeranno due finalisti per la sfida finale. Il Direttore del franchise di Tekken, Katsuhiro Harada, e il Progettista senior, Michael Murray, saranno entrambi presenti per incontrare i fan e incoronare personalmente il nuovo campione di Tekken, che si porterà a casa un montepremi di 50.000 dollari, assicurandosi un posto nella storia oltre al diritto di vantarsene per tutta la vita.



“Tekken 7 ha garantito molte nuove esperienze ai nostri fan e aver portato il Tekken World Tour Finals fuori dal Giappone è una nuova esperienza assolutamente unica che vogliamo offrirgli”, ha dichiarato Katsuhiro Harada, Direttore del franchise di Tekken in Bandai Namco Entertainment Inc. “Vedere Tekken 7 affiancato da un tale entusiasmo e da così tanti e abili concorrenti da tutto il mondo, ha ripagato le molte ore e il duro lavoro che il team di Tekken ha dedicato al gioco.” “Abbiamo collaborato con bandai Namcoper creare la community e l’infrastruttura in grado di sostenere una crescita a lungo termine di questo storico franchise di combattimenti”, ha dichiarato Richard Thiher, Direttore della programmazione di Twitch. “Sullo base dello slancio per il Tekken World Tour, tra cui il suo alto livello di impegno online su Twitch, abbiamo sviluppato una collaborazione di successo tra brand che non mostra segni di rallentamento.”



I fan che intendono partecipare al torneo di persona possono acquistare i biglietti per il Tekken World Tour Finals cliccando qui. Chi invece non riuscirà a presenziare al torneo a San Francisco, in California, potrà seguirlo in diretta su Twitch. Oltre a trasmettere in esclusiva il torneo, Twitch gestisce anche l’operatività della lega di Tekken 7, tra cui eventi e contenuti su scala globale. Prima della finale, il prossimo appuntamento per tutti i lottatori europei sarà la Paris Games week, uno degli eventi più celebri e attesi del settore. Le sfide si terranno sabato 4 e domenica 5 novembre. Presto saranno disponibili maggiori informazioni e il programma completo.