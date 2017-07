Di recente,ha annunciato l'arrivo del combattente Geese Howard, proveniente da, che si unirà al roster ditramite DLC. Oggi, la compagnia ha pensato di presentare il personaggio ai giocatori, pubblicando una serie di screenshot ed un trailer in live action.

Potete trovare il trailer in apertura, mentre in calce alla notizia abbiamo riportato una galleria con gli screenshot diffusi da Bandai Namco. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che l'arrivo del DLC con Geese Howard è previsto nel corso dell'inverno, in data non ancora precisata.

Tekken 7 è attualmente disponibile su PS4, Xbox One e PC.