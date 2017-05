ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per, mostrandoci uno scontro tra: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia. Ricordiamo che il gioco è atteso per il prossimo 2 Giugno su PC, Playstation 4 e Xbox One.

Il trailer precedente, invece, ci ha presentato i personaggi di King, Jack, Nina, Eddy e Steve, mentre un video in salsa 8 bit ha gettato uno sguardo sulla storyline del gioco (in questo trailer potete vedere da vicino i vari combattenti del roster). Il titolo, entrato in fase gold lo scorso 13 maggio, arriverà finalmente su PC, Xbox One e Playstation 4 il prossimo 2 Giugno.