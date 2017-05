Tekken 7: vediamo uno scontro tra Lucky Chloe e Master Raven

Un video pubblicato da Bandai Namco ci mostra uno scontro tra due dei personaggi presenti nel roster di Tekken 7, picchiaduro in uscita il prossimo 2 giugno. Le immagini propongono un assaggio delle mosse di Lucky Chloe e Master Raven.

Master Raven fa la sua prima apparizione all'interno della serie Tekken, ed il suo è un nome in codice assegnatole dai servizi segreti d'intelligence delle Nazioni Unite. Esordio nel celebre picchiaduro anche per Lucky Chloe, che viene descritta come una cosplayer che vuole diventare l'idol numero uno al mondo.

Nella giornata di oggi sono stati inoltre pubblicati trenta minuti di gameplay per la versione PlayStation 4, che potete vedere seguendo questo collegamento. Tekken 7 uscirà il 2 giugno su PC, Xbox One e PlayStation 4.