Tekken 7 ha venduto 1.66 milioni di copie durante i primi due mesi

ha annunciato cheha venduto 1.66 milioni di copie a distanza di due mesi dal lancio. Considerando che il publisher spera di arrivare a 2.1 milioni di copie vendute entro l'anno, il risultato può considerarsi abbastanza positivo e in linea con le aspettative.

Tekken 7 ha fatto la sua prima apparizione nei cabinati arcade giapponesi a Marzo 2015, per poi arrivare su PC, Playstation 4 e Xbox One lo scorso 2 Giugno. Stando alle dichiarazioni di Bandai Namco, la versione casalinga del gioco ha avuto maggior successo negli Stati Uniti e in Europa, visto che buona parte delle copie sono state vendute proprio in queste regioni.

Insomma, allo stato attuale le vendite di Tekken 7 sono in linea con le aspettative del publisher, dato che l'obiettivo delle 2.1 milioni di copie vendute entro l'anno sembra ormai alla portata. Tra le ultime novità, ricordiamo l'arrivo di Eliza nel roster dei combattenti e la pubblicazione di una patch su PC che ha migliorato il matchmaking online.