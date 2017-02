Tekken 7: la versione PS4 richiederà almeno 45GB di spazio disponibile

Come apprendiamo dalla descrizione dell'articolo presente sul PlayStation Store europeo richiederà "almeno 45GB" di spazio disponibile sulla console Sony. Nella sua versione nord americana, il picchiaduro dipeserebbe invece almeno 42GB, plausibilmente per motivi di localizzazione.

In entrambi i casi, il notevole spazio di archiviazione richiesto dal titolo andrebbe ad accostarsi, se non a superare quello di alcuni dei pesi massimi PS4, quali Call of Duty: Black Ops III, Uncharted: the Nathan Drake Collection e Dragon Age: Inquisition.

Tekken 7: Fated Retribution uscirà il 2 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Bandai Namco ha già pubblicato un trailer per la versione PC e console del titolo, oltre ad aver divulgato tutti i dettagli riguardanti la Collector's Edition e il Season Pass.