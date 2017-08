Tekken Mobile annunciato per dispositivi iOS e Android

ha annunciato un nuovo capitolo dipensato per i dispositivi. Disponibile sul sito ufficiale la pre-registrazione, con la quale sarà possibile ottenere un maggior numero di ricompense in-game all'interno del gioco. Pubblicati trailer e immagini.

Tra le principali caratteristiche del gioco, segnaliamo che la nuova edizione mobile di Tekken includerà oltre 100 personaggi con uno stile di combattimento unico (tra questi ci saranno Join Paul, Kazuya, Xiayou, Law, Panda e Nina), con la possibilità di sbloccare oltre 20 mosse speciali per ciascuno di essi, la presenza di una story mode, di un comparto online e di eventi giornalieri, settimanali e mensili.

Per ulteriori informazioni e per la pre-registrazione potete visitare il sito ufficiale. In cima e in calce alla notizia trovate il trailer di annuncio e le prime immagini ufficiali del gioco.