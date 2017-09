Tekken Mobile supporterà il multiplayer locale

: Dopo l'annuncio fatto durante la Gamescom 2017,svela una delle feature più interessanti di: il multiplayer in locale, modalità che permetterà di combattere contro gli amici, in qualsiasi momento e luogo.

Per poter accedere basta connettere il proprio telefono a quello di un amico e selezionare la modalità Head to Head Local Match. Tutti i personaggi del gioco ufficiale e tutte le carte collezionate saranno utilizzabili. L'obiettivo? Sempre lo stesso: vincere la battaglia e dimostrare ancora una volta la propria superiorità. Solo che questa volta, invece che farlo sul divano, è possibile condividere e combattere in mobilità.

Questa nuova feature rappresenta il primo passo dei piani eSport che Tekken offrirà a tutti i fan e che saranno svelati nei prossimi mesi. Gli utenti interessati possono pre-registrati sul sito Tekken Mobile.