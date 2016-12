Tekken Revolution: i server chiuderanno la prossima primavera

Tramite un messaggio inviato ai giocatori,ha annunciato chechiuderà i battenti la prossima primavera. Nel periodo indicato i server andranno offline e non sarà dunque più possibile giocare con questo picchiaduro.

Tekken Revolution è stato lanciato nel 2013 su PlayStation 3 come titolo free-to-play, il gioco ha riscosso inizialmente un buon successo ma la mancanza di nuovi contenuti non ha permesso al titolo di imporsi come sperato e la community lo ha gradualmente abbandonato. Negli ultimi tempi il volume delle microtransazioni è drasticamente diminuito e questo ha spinto Bandai Namco a staccare la spina al progetto. Il publisher ha comunque ricordato che nel 2017 uscirà Tekken 7, i fan della saga dunque non resteranno orfani troppo a lungo.