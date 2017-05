Tekken 7: pubblicati tre video tutorial per movimenti, Rage Art e Power Crush

Il 2 giugno, data nella quale uscirà Tekken 7, si fa sempre più vicino, e dopo aver pubblicato i requisiti per la versione PC, Bandai Namco ha deciso di mostrarci tre video tutorial per l'attesissimo picchiaduro.

Il primo dei tre filmati illustra i movimenti di base, e come i personaggi possono liberamente spostarsi in tre dimensioni all'interno del ring. Alcuni lottatori saranno dotati di diverse pose, e per ognuna di queste sarà possibile effettuare mosse differenti.

Successivamente vediamo le Rage Art, dei potenti attacchi paragonabili alle mosse speciali di altri picchiaduro che possono essere eseguite solo quando la barra della vita è scesa al 25%. Le immagini mostrano Akuma mentre esegue la sua Rage Art che i fan di Street Fighter non faticheranno a riconoscere: ovvero lo Shun Goku Satsu. Attenzione però a non abusare di tali tecniche, poiché risultano abbondantemente punibili.

Il terzo e ultimo video presenta un'altra nuova meccanica introdotta nel franchise di Tekken: il Power Crush. Questa tecnica difensiva permette di assorbire l'attacco avversario per contrattaccare. Per eseguire un Power Crush con successo sarà necessario calcolare bene il tempo, altrimenti si rischia di rimanere scoperti. È particolarmente efficace per gli attacchi medi e alti, ma risulta rischioso con i colpi deboli e i ribaltamenti.

Tekken 7 uscirà su PC, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 2 giugno. Recentemente Bandai Namco ha pubblicato un video che introduce i personaggi di Josie Rizal, Claudio Serafino, Paul Phoenix, Ling Xiaoyu, Panda, Kuma e Shaheen.