Telltale annuncia The Walking Dead: The Final Season in arrivo nel 2018

In occasione del Comic-Con 2017 di San Diego,ha annunciato la stagione finale di, in arrivo nel corso del 2018 su PC, Mac, Console, dispotivi iOS e Android. Gli sviluppatori hanno confermato che torneremo a vestire i panni di Clementine.

Nel corso dell'evento, Telltale ha mostrato un video highlight (lo trovate in cima alla notizia) con cui ha presentato i nuovi progetti a cui sta lavorando la compagnia: oltre alla stagione finale di The Walking Dead, fra questi troviamo anche Batman: The Enemy Within, il sequel delle vicende narrate in Batman A Telltale Series.

The Walkind Dead: The Final Season è atteso nel corso del 2018 su PC, Mac, Console e dispositivi mobile, ma Telltale ha specificato che "altre piattaforme aggiuntive devono essere ancora annunciate". Cosa vi aspettate dalla stagione conclusiva di The Walking Dead?