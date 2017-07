Nel corso del Comic Con di San Diego,ha mostrato un video highlight con cui ha presentato alcuni dei progetti su cui la compagnia è attualmente impegnata: fra questi, troviamo, seguito diretto delle vicende narrate in

Il gioco sarà distribuito come di consueto ad episodi; il primo dei cinque capitoli totali, intitolato "The Enigma", arriverà l'8 agosto 2017 su Windows PC, PlayStation 4, Xbox One e Mac, mentre farà il suo debutto su dispositivi iOS e Android in un secondo momento. Un season pass del gioco sarà disponibile per PS4 e Xbox One durante il mese di ottobre. In calce potete dare uno sguardo alle prime immagini tratte dal gioco.