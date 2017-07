Telltale Games annuncia la seconda stagione di The Wolf Among Us

Nel corso del Comic Con di San Diego,ha annunciato la seconda stagione di, con cui verranno espanse le storie narrate negli episodi del capitolo originale del gioco, usciti tra il 2013 e il 2014.

La seconda stagione di The Wolf Among Us è stata richieste a gran voce per lungo tempo, e Telltale ha infine deciso di accontentare i suoi fan. I nuovi episodi includeranno "un nuovo arco narrativo per il suo vecchio cast di personaggi", inclusi pilastri come Bigby Wolf e Snow White.

Il titolo sarà venduto come un prodotto stand-alone acquistabile separatamente dalla prima stagione, e segnerà il suo debutto nel corso del 2018 su Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac, iOS e Android, e "altre piattaforme ancora da annunciare".