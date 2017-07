Con un breve messaggio su Twitter,ha invitato i giocatori a tenere gli occhi aperti nel weekend del Comic-Con (in programma dal 20 al 23 luglio), la compagnia sembra essere pronta a fare nuovi annunci proprio durante la fiera di San Diego.

Le ipotesi sono molte (nuove stagioni di Batman, Game of Thrones, Tales of the Borderlands?) le certezze invece decisamente poche, se non che il Tweet è stato ricondiviso anche da Adam Harrington, doppiatore di Bigby Wolf nella prima stagione di The Wolf Among Us.

Che sia proprio The Wolf Among Us 2 il nuovo misterioso progetto di Telltale? Lo scopriremo nel fine settimana.