Telltale Games vuole portare altri giochi su Switch, tra cui The Walking Dead

Parlando ai microfoni di MCV UK,diha rivelato che lo studio continuerà a supportare Switch con nuovi progetti, sebbene attualmente non ci siano ancora annunci precisi a riguardo.

Queste le parole di Job Stauffer: "Siamo contenti dei risultati ottenuti con Minecraft Story Mode The Complete Adventure e vorremo pubblicare presto altri nostri giochi su Switch. Il prossimo potrebbe essere la prima stagione di Batman e in seguito potremmo pubblicare Guardiani della Galassia o Minecraft Story Mode Stagione 2."

La compagnia sta vagliando i titoli del suo catalogo non è escluso che anche titoli come The Walking Dead 3 The Final Season possano fare la loro comparsa su Switch in futuro.