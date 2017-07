è in procinto di annunciare la prossima stagione di? Sembrerebbe di sì, a giudicare dalle prove raccolte online. Come vi abbiamo segnalato oggi, la software house ha confermato l' arrivo di nuovi annunci a breve, e poche ore fa è comparso su un sito di rating neozelandese un indizio che sembra lasciar spazio a pochi dubbi.

Il portale ha infatti registrato un videogame chiamato Batman: The Enemy Within . La scheda del gioco rivela inoltre che si tratta di una produzione diretta da Kent Mudle (sviluppatore che ha già lavorato alla serie Telltale) che include scene violente. Per scoprire cosa ha in serbo lo studio per noi, non ci resta che attendere qualche giorno.