Telltale parla del futuro di The Wolf Among Us e Tales from the Borderlands

Durante un recente AMA su Reddit,diha parlato del futuro di, confermando come al momento non ci siano piani per nuove stagioni dei giochi in questione.

Per quanto riguarda The Wolf Among Us, Stauffer fa sapere che "Vorremmo davvero tornare a lavorare su The Wolf Among Us in futuro e sappiamo che anche i nostri fan vorrebbero un sequel. La vostra voce non sarà mai ignorata da Telltale, fatevi sentire!"

Relativamente a Tales from the Borderlands, Stauffer precisa che "il prossimo progetto relativo a Borderlands arriverà direttamente da Gearbox Software", lasciando intuire come la compagnia sia al lavoro su Borderlands 3 o su un nuovo spin-off della serie.