Telltale: la seconda stagione di Game of Thrones non è in fase di sviluppo

diha confermato durante una recente intervista che la compagnia non è attualmente al lavoro sulla seconda stagione di, nonostante la prima serie si sia conclusa nel 2015.

I tempi, a quanto sembra, non sono ancora maturi per la Stagione 2 di Game of Thrones, come confermato dallo stesso Stauffer sulle pagine di Eurogamer.net: "Abbiamo molti progetti in corso, tra cui le nuove stagioni di Batman, The Walking Dead e The Wolf Among Us, mentre Game of Thrones non rientra tra i lavori in corso, prima di muoverci in questo senso vogliamo capire come si evolverà la serie TV e quale direzione prenderà lo show di HBO."

Il Season Finale di Game of Thrones è andato in onda domenica scorsa su HBO totalizzando un nuovo record di ascolti per il canale, la prossima e ultima stagione andrà in onda nel 2019.