TellTale sta sviluppando un gioco su 007 e due sequel di titoli già usciti?

Come potete vedere nell'immagine riportata nel tweet (la trovate a fondo pagina), TellTale Games starebbe lavorando a un misterioso "007 Solstice", con ogni probabilità una nuova avventura basata sul celebre James Bond. Per quanto riguarda gli altri due progetti che lo studio avrebbe in cantiere, Minrecraft Story Mode: Season Two è stato già registrato da un ente di classificazione australiano, mentre una seconda stagione dell'ottimo Tales from the Borderlands sembra tutt'altro che improbabile.

Insomma, per saperne di più sulla faccenda non rimane che attendere eventuali conferme da TellTale: magari arriveranno durante l'E3 2017 di Los Angeles?