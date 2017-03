Tencent è l'azienda che ha incassato di più nel 2016 dal mercato dei videogiochi

Secondo quanto riportato da Newzoo, il colosso cineseè la compagnia ha tratto i maggiori incassi dal mercato videoludico durante tutto l'arco del 2016. L'azienda è proprietaria (tra le altre cose) die di, oltre a possedere una quota di

Tencent pubblica in Cina anche Call of Duty Online e altri popolari giochi multiplayer, inoltre lo scorso anno la compagnia ha lanciato la Tencent Gaming Platform, media box che permette di giocare con titoli come League of Legends, NBA 2K Online, Monster Hunter Online, FIFA Online 3 e altri giochi di successo sul mercato asiatico

Di seguito, la classifica completa diffusa da Newzoo e basata sugli incassi ottenuti nel 2016:

Tencent Sony Interactive Entertainment Activision Blizzard Microsoft Apple Electronic Arts NetEase Google Bandai Namco Nintendo Square Enix Warner Bros Ubisoft Take-Two Interactive Nexon Mixi Konami GungHo Online Entertainment Disney Interactive DeNA SEGA NCSoft Facebook Zynga Colopl

Subito dietro al colosso Tencent troviamo Sony Interactive Entertainment, seguita da Activision-Blizzard. In top ten trovano spazio anche società come Apple, Electronic Arts, Google, Banda Namco e Nintendo.