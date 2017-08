Tencent smentisce gli investimenti sullo studio di PlayerUnknown's Battlegrounds

Secondo un recente report,- compagnia cinese che tra le sue filiali conta lo sviluppatore di- avrebbe investito su, lo studio dietro. Parlando ai microfoni di gamesindustry , la società cinese ha smentito le voci diffuse dal report.

"Questi report non sono accurati. Tencent non ha effettuato nessun investimento su Bluehole" dichiara un portavoce della compagnia. La storia è nata dal sito web cinese Jiemian News, dove secondo una presunta "fonte informata" Tencent avrebbe investito su Bluehole, con l'intenzione iniziale di acquisire lo studio.

Anche se è arrivata la smentita di Tencent, questo non implica che la compagnia non abbia provato ad approcciare Bluehole con qualche offerta, considerando che il grande successo di PlayerUnknown's Battlegrounds e la sua diffusione in Cina (oltre il 19% dell'utenza è cinese) avrebbero potuto solleticare senz'altro l'interesse della società.